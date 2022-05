Guerra Russia-Ucraina, il sindaco di Kiev: “Ci vorranno 80 milioni di euro per ricostruire la città. Il problema è l’economia distrutta” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Abbiamo calcolato che ci vorranno circa 80 milioni di euro per ricostruire Kiev“. Sono soldi che serviranno non solo per le infrastrutture, “ma per sostenere la nostra economia“. Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, nel suo intervento al forum economico mondiale di Davos. A causa della Guerra sono stati distrutti “più di 300 edifici, 200 appartamenti. Solo da poco tempo abbiamo iniziato a ricostruire: il nostro obiettivo è di dare una casa a ogni ucraino che è rimasto senza, ma anche di aiutare coloro che sono rimasti disoccupati”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “Abbiamo calcolato che cicirca 80diper“. Sono soldi che serviranno non solo per le infrastrutture, “ma per sostenere la nostra economia“. Lo ha detto ildi, Vitali Klitschko, nel suo intervento al forum economico mondiale di Davos. A causa dellasono stati distrutti “più di 300 edifici, 200 appartamenti. Solo da poco tempo abbiamo iniziato a: il nostro obiettivo è di dare una casa a ogni ucraino che è rimasto senza, ma anche di aiutare coloro che sono rimasti disoccupati”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

