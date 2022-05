Guerra in Ucraina, l'Italia revoca l'onorificenza al primo ministro Mishustin e ad altri 3 cittadini russi (Di giovedì 26 maggio 2022) Sulla Gazzetta ufficiale sono stati pubblicati due decreti della presidenza della Repubblica su proposta del ministro degli Esteri . Oltre al premier russo, è stato colpito anche Denis Manturov , ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Sulla Gazzetta ufficiale sono stati pubblicati due decreti della presidenza della Repubblica su proposta deldegli Esteri . Oltre al premier russo, è stato colpito anche Denis Manturov , ...

Advertising

GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - _Nico_Piro_ : #26maggio in #Ucraina 3,974 morti e 4,654 feriti. Dati (al 24/5) presumibilmente sottostimati. Il bilancio delle vi… - AngeloCiocca : Soros: «L'invasione in Ucraina potrebbe far partire la Terza guerra mondiale». Ma c'era bisogno che lo dicesse Soro… - krudesky : Ucraina. La guerra è una follia! - Firma la petizione! - emergency_live : Ucraina, specialisti in Emergenza di 11 ospedali saranno formati sui danni di guerra secondo i protocolli europei -