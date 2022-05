Guerra, il piano italiano contro gli attacchi nucleari "Sigillare tutti gli infissi e camminare attaccati ai muri" (Di giovedì 26 maggio 2022) L'Italia teme un attacco atomico. Il segnale è arrivato in maniera chiara dal governo. Il ministero della Giustizia, infatti, ha fatto arrivare al tribunale di Roma un documento ufficiale con tutte le specifiche da adottare in caso di attacco nucleare. Evidentemente le minacce della Russia e lo stato di avanzamento della Guerra in Ucraina, che si combatte senza sosta da tre mesi, adesso fanno davvero paura. Una dozzina di pagine - si legge su Repubblica - che di prima mattina arrivano sui tavoli dei giudici di Roma. Tra i quali si diffonde subito la preoccupazione. Perché un documento del genere, in anni e anni di lavoro non gli era mai capitato. Allarme nel leggere come ci si deve comportare trovandosi a vivere una minaccia "biologica, chimica, radiologica, nucleare". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 26 maggio 2022) L'Italia teme un attacco atomico. Il segnale è arrivato in maniera chiara dal governo. Il ministero della Giustizia, infatti, ha fatto arrivare al tribunale di Roma un documento ufficiale con tutte le specifiche da adottare in caso di attacco nucleare. Evidentemente le minacce della Russia e lo stato di avanzamento dellain Ucraina, che si combatte senza sosta da tre mesi, adesso fanno davvero paura. Una dozzina di pagine - si legge su Repubblica - che di prima mattina arrivano sui tavoli dei giudici di Roma. Tra i quali si diffonde subito la preoccupazione. Perché un documento del genere, in anni e anni di lavoro non gli era mai capitato. Allarme nel leggere come ci si deve comportare trovandosi a vivere una minaccia "biologica, chimica, radiologica, nucleare". Segui su affaritaliani.it

