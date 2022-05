Grottaglie Confesercenti e CasaImpresa plaudono al lavoro che la Polizia Municipale svolge in occasione del mercato settimanale “Esempio da seguire”

(Di giovedì 26 maggio 2022) L’Anva/Taranto eTaranto, rispettivamente nelle persone del presidente provinciale Mario Pulpo e del coordinatore degli operatori ambulanti Giuseppe Covella, intervengono per riconoscere l’ineccepibilecheladiindeldel giovedì. Controlli attenti, costanti, non occasionali come spesso accade in questo contesto, sono stati svolti sotto la direzione del Comandante della. Operazioni mirate al rispetto della segnaletica limitativa dei posteggi da parte dei titolari degli stalli, alla ordinata sistemazione degli operatori – spuntisti negli spazi liberi e quindi ...

