Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo a distanza di anni si schiera dalla parte di Katherine Heigl: le dichiarazioni (Di giovedì 26 maggio 2022) Ellen Pompeo è intervenuta in difesa di Katherine Heigl. La protagonista di Grey’s Anatomy, in un episodio del suo podcast intitolato Tell me, ha ricordato alcune dichiarazioni che la Heigl rilasciò diversi anni fa, quando Grey’s Anatomy era alla sesta stagione. Nel 2009 infatti, durate un’intervista a The late show with David Letterman, Katherine denunciò i ritmi massacranti del set rivelando che gli attori erano costretti a recitare per circa 17 ore al giorno. La Pompeo, in riferimento a quelle lamentele, ha recentemente dichiarato: Ricordo che Heigl disse qualcosa in un talk show riguardo il numero di ore che dovevamo lavorare ed aveva ragione al ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 maggio 2022)è intervenuta in difesa di. La protagonista di, in un episodio del suo podcast intitolato Tell me, ha ricordato alcuneche larilasciò diversifa, quandoera alla sesta stagione. Nel 2009 infatti, durate un’intervista a The late show with David Letterman,denunciò i ritmi massacranti del set rivelando che gli attori erano costretti a recitare per circa 17 ore al giorno. La, in riferimento a quelle lamentele, ha recentemente dichiarato: Ricordo chedisse qualcosa in un talk show riguardo il numero di ore che dovevamo lavorare ed aveva ragione al ...

