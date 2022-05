Green pass, mascherine e vaccino: cosa cambia dal 1° maggio. Consulta le nuove regole (Di giovedì 26 maggio 2022) Dal 1° maggio cambiano le regole su g reen pass, mascherine e vaccino . La certificazione verde non sarà necessaria in tutti i luoghi al chiuso dove finora veniva richiesta. Il Green pass non... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 26 maggio 2022) Dal 1°no lesu g reen. La certificazione verde non sarà necessaria in tutti i luoghi al chiuso dove finora veniva richiesta. Ilnon...

Advertising

borghi_claudio : @gianpiero85pf @boni_castellane Si costruiscono quando i tempi maturano. Sul green pass inizialmente non c'era nul… - Smith4018 : @Veruska89835965 Per rientrare nei costi di produzione ed avere un lauto margine hanno dovuto spingere tutti a vacc… - CScrotone : Ripassino delle proporzioni: Riforma del catasto : aumento delle tasse = green pass : obbligo vaccinale generalizzato - profilotuitter : @pdnetwork Per il Green Pass, l'obbligo vaccinale, la discriminazione, l'abolizione di diritti costituzionali, la guerra in Ucraina ?? - Susy_1968 : @ZTL29492447 Siccome hanno una marea di dosi scadute , a cui hanno cambiato la data di scadenza , adesso per forza… -