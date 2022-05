Grave lutto nella politica italiana, addio a un simbolo: una vita da protagonista nelle istituzioni (Di giovedì 26 maggio 2022) lutto nella politica italiana: è morto Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio ed ex segretario della Dc. L’uomo aveva 94 anni ed è deceduto ella clinica Villa dei Pini di Avellino, dove era ricoverato dal 5 aprile a seguito di un attacco ischemico. L’uomo dopo il brutto episodio era stato ricoverato in un primo momento nell’ospedale Moscati, poi però si erano aggravate ed era stato trasportato alla clinica. Qui De Mita si è spento tra l’affetto dei suoi cari. A dare notizia della morte è stato il vice sindaco del comune che amministrava: Nusco. Come qualcuno saprà, Ciriaco De Mita a febbraio aveva subito un intervento chirurgico per la frattura del femore dopo una caduta in casa. Morto Ciriaco De Mita, ma chi era davvero? Nato Nusco, in Campania, il 2 febbraio del 1928, è stato uno dei principali rappresentati ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022): è morto Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio ed ex segretario della Dc. L’uomo aveva 94 anni ed è deceduto ella clinica Villa dei Pini di Avellino, dove era ricoverato dal 5 aprile a seguito di un attacco ischemico. L’uomo dopo il brutto episodio era stato ricoverato in un primo momento nell’ospedale Moscati, poi però si erano aggravate ed era stato trasportato alla clinica. Qui De Mita si è spento tra l’affetto dei suoi cari. A dare notizia della morte è stato il vice sindaco del comune che amministrava: Nusco. Come qualcuno saprà, Ciriaco De Mita a febbraio aveva subito un intervento chirurgico per la frattura del femore dopo una caduta in casa. Morto Ciriaco De Mita, ma chi era davvero? Nato Nusco, in Campania, il 2 febbraio del 1928, è stato uno dei principali rappresentati ...

