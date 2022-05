Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "L'ennesima falsità di Alex Belli. Nella Casa tutti volevano..." (Di giovedì 26 maggio 2022) Soleil Sorge si difende dagli attacchi di Alex Belli e svela un retroscena sulle luci del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 26 maggio 2022)si difende dagli attacchi die svela un retroscena sulle luci delVip.

Advertising

GenoveseGiusy : Grande Fratello, una nota ex protagonista del reality stanotte è diventata mamma! (Foto) - Novella_2000 : Ex nota gieffina diventa mamma per la prima volta - andreastoolbox : Grande Fratello: ex gieffina è diventata mamma per la prima volta - FedericaSure : @Grande__Jack80 Neanche la mia pizza alta mezzo metro, fratello - Mommasospesa3 : @myrtamerlino Cosa dicono? Isola dei famosi o grande fratello? -