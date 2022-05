Grande Fratello | star sotto accusa | avrebbe violentato una giovane turista a Rodi

(Di giovedì 26 maggio 2022) Guai in vista per una delledella versione greca del. Il modello, infatti, è statota di averunabritannica durante una vacanza in un’isola greca. Ma come sono andate le cose? Cambia il paese, ma il “” resta una macchina senza tregua di gossip e rumours, anche piuttosto L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

randomfittizio : @ProVitaFamiglia Quindi adesso rispettare la privacy dei cittadini e impedire l'avvento del 'grande fratello', dopo… - maryyii__ : Con la notizia di Ida a Verissimo possiamo dire ufficialmente conclusa l’era di Gemma che quindi può entrare dirett… - ALisimberti : RT @BerlinoRoma70: Obbligherei la lettura di Orwell durante le scuole medie. Subito dopo 'Se questo è un uomo'. Magari, le nuove generazion… - Richard53723060 : @BibMarino2 @GiorgiaMeloni Capisco sia difficile per te capire la realtà ma la scelta della vs dipartita demografic… -

Lo scorso gennaio, mentre Eva Grimaldi si trovava dentro la casa delVip , Imma Battaglia le ha fatto un'altra soppressa: ' Eva mi dà il senso della vita Voglio morire prima di te ...In queste ultime ore la ex concorrente delVip è stata contattata dalla fanpage instagram thepipol_cronaca per capire cosa sia successo. Ed in questa occasione la popolare showgirl ha ...Una delle star del Grande Fratello è stata accusata di aver violentato una turista britannica durante una vacanza in un'isola greca.Soleil Sorge è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. In un’intervista al Settimanale Chi l’ex gieffina ha parlato anche di Alex Belli con cui era nata un’affinità chimica ...