Gran Bretagna, oltre mille sterline a 8 milioni di famiglie alle prese con il caro vita. I soldi anche dalla tassa sugli extra profitti petroliferi (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Cancelliere dello Scacchiere (l’equivalente britannico del nostro ministro dell’Economia, ndr) Rishi Sunak ha annunciato alla Camera dei Comuni un piano di intervento contro il caro vita nel Regno Unito da 15 miliardi di sterline (circa 17 miliardi di euro), di cui 9 miliardi sono destinati agli aiuti per le famiglie meno abbienti. Otto milioni di famiglie riceveranno un bonus una tantum da mille sterline incluso uno sconto di 4oo sterline sulle bollette di luce e gas il cui costo è più che raddoppiato nell’ultimo anno. Il pacchetto di interventi sarà in parte finanziato da una tassa eccezionale del 25% sui profitti extra dei giganti di petrolio e gas annunciata in precedenza. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Cancelliere dello Scacchiere (l’equivalente britannico del nostro ministro dell’Economia, ndr) Rishi Sunak ha annunciato alla Camera dei Comuni un piano di intervento contro ilnel Regno Unito da 15 miliardi di(circa 17 miliardi di euro), di cui 9 miliardi sono destinati agli aiuti per lemeno abbienti. Ottodiriceveranno un bonus una tantum daincluso uno sconto di 4oosulle bollette di luce e gas il cui costo è più che raddoppiato nell’ultimo anno. Il pacchetto di interventi sarà in parte finanziato da unaeccezionale del 25% suidei giganti di petrolio e gas annunciata in precedenza. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - fanpage : Cresce l'allerta vaiolo delle scimmie in Europa Dopo le segnalazioni in Gran Bretagna, sono stati segnalati decine… - Agenzia_Ansa : L'Oms 'continua a monitorare da vicino la situazione in rapida evoluzione' in relazione ai casi di… - Albi_oscl : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'Premier inglese Johnson sta promuovendo un'alleanza tra la Gran Bretagna e i paesi dell'est Europa che confin… - salvatore_irato : RT @KTonkova: a cui potrebbero aderire gli Stati baltici e la Romania. In caso di vittoria militare dell'Ucraina, un tale 'nucleo' sostenut… -