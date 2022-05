Governo | Eurispes | tecnico o politico | importante premier adatto a ruolo e onesto**

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Alla guida del Paese, come presidente del Consiglio, gli elettori dichiarano di volere, soprattutto, una persona idonea e adatta al(53,3%), indifferentemente dalla sua appartenenza o estraneità alla politica. Il 29,9% degli intervistati dichiara di preferire una figura esterna alla politica, mentre il 16,8% ritiene idonea una personalità della politica. Una percentuale, quest'ultima, "che racconta molto della crisi dei partiti, che non sono più visti come 'fucina naturale' di figure istituzionali". A rilevarlo il rapporto2022. L'indagine approfondisce le caratteristiche ritenute più importanti per guidare il nostro Paese. L'onestà è la prima qualità prediletta dal campione (24,4%); segue la propensione a mettere gli interessi del Paese al primo posto (23,9%), due caratteristiche che da sole attirano quasi ...