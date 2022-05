Governo: Draghi cita Marini, 'convergere per scelte migliori Paese è forza democrazia' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Come ha detto Franco Marini, un grande segretario generale della Cisl, nel suo discorso di insediamento alla Presidenza del Senato, “la forza di una democrazia matura, come la nostra, risiede anche nel saper convergere insieme sulle decisioni e le scelte migliori per il nostro Paese". Lo ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Come ha detto Franco, un grande segretario generale della Cisl, nel suo discorso di insediamento alla Presidenza del Senato, “ladi unamatura, come la nostra, risiede anche nel saperinsieme sulle decisioni e leper il nostro". Lo ha detto il premier Marioin un passaggio del suo intervento al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma.

Advertising

ladyonorato : Nessuno ne parla più, ma sanitari e docenti sono ancora sotto ricatto. Non abituiamoci agli abusi del governo… - ItaliaViva : Abbiamo fermato prima Salvini, e poi Conte, affidando l'Italia al governo di Mario Draghi. Noi ci siamo. E tu? Se… - CarloCalenda : Salvini racconta palle e non legge nulla. Da Ministro non si presentava in ufficio. Passa le giornate ad attaccare… - adrianobusolin : RT @PeterWo31671308: Mario Draghi, 'se cade il governo, io vivrò meglio': resa in Aula? - Dov_EL : Una volta approvato tutto 8n maniera programmata , blinda il patto e se ne va a fare in culo , quello che poi vi fa… -