Governo: Draghi, 'cercato e trovato dialogo con sindacati' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Fin dal suo insediamento, il Governo ha cercato – e, direi, molto spesso trovato - il dialogo con i sindacati. Lo abbiamo fatto perché le buone relazioni industriali sono state essenziali in alcuni dei momenti più difficili della nostra storia. Penso innanzitutto al Patto Ciampi del 1993 che ha reso l'Italia più forte e competitiva, e che ha coniugato crescita economica, tutela dei diritti, difesa dei salari dei lavoratori". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma. "A marzo dello scorso anno - ha ricordato il presidente del Consiglio - con il ministro Brunetta abbiamo firmato il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico, che ha inaugurato un metodo di confronto a partire dai temi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Fin dal suo insediamento, ilha– e, direi, molto spesso- ilcon i. Lo abbiamo fatto perché le buone relazioni industriali sono state essenziali in alcuni dei momenti più difficili della nostra storia. Penso innanzitutto al Patto Ciampi del 1993 che ha reso l'Italia più forte e competitiva, e che ha coniugato crescita economica, tutela dei diritti, difesa dei salari dei lavoratori". Lo ha detto il premier Mario, intervenendo al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma. "A marzo dello scorso anno - ha ricordato il presidente del Consiglio - con il ministro Brunetta abbiamo firmato il Patto per l'innovazione del lavoro pubblico, che ha inaugurato un metodo di confronto a partire dai temi ...

Advertising

ladyonorato : Nessuno ne parla più, ma sanitari e docenti sono ancora sotto ricatto. Non abituiamoci agli abusi del governo… - ItaliaViva : Abbiamo fermato prima Salvini, e poi Conte, affidando l'Italia al governo di Mario Draghi. Noi ci siamo. E tu? Se… - CarloCalenda : Salvini racconta palle e non legge nulla. Da Ministro non si presentava in ufficio. Passa le giornate ad attaccare… - Dov_EL : Una volta approvato tutto 8n maniera programmata , blinda il patto e se ne va a fare in culo , quello che poi vi fa… - derobbio : Il governo Draghi pubblica in media 4 decreti legge al mese -