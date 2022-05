Advertising

webecodibergamo : Golf solidale: un ecografo per i trapiantati di fegato dell’ospedale Papa Giovanni -

L'Eco di Bergamo

In tarda età ho scoperto ilche è uno sport divertente e bello, so che può sembrare assurdo ... In Europa c'è molta meno crisi rispetto all'Italia, sonocon gli esercenti ed i proprietari ...Circolodegli Ulivi, Strada al Campo da59, info 0184 557093 ( più info ) 12.00 . Gli ... 'Bike Your Planet - da Sant'Ampelio al fiume Roja': pedalata ecoorganizzata da Alternativa ... Golf solidale: un ecografo per i trapiantati di fegato dell'ospedale Papa Giovanni Quest’anno l’obiettivo della ottava edizione della “Festa di primavera” dell’associazione “Amici del trapianto di fegato ODV” – dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia - è quello di mette ...Volkswagen festeggia con una special edition dedicata il ventesimo anniversario dell’iconico allestimento sportivo ...