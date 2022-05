Giustizia per Tutti, Ultima Puntata: Roberto In Pericolo! (Di giovedì 26 maggio 2022) Giustizia Per Tutti, Ultima Puntata: Roberto scopre informazioni clamorose mentre indaga sull’omicidio di Beatrice. Per questo motivo la sua vita è a rischio e Beltrami viene pedinato ovunque… Giustizia Per Tutti arriva alla sua Ultima Puntata. La serie che vede come protagonista Raoul Bova nei panni di Roberto arriva ad un punto di svolta. Beltrami, infatti, è sempre più vicino alla verità su Beatrice, ma proprio per questo motivo la sua vita sembra essere in pericolo. Allo stesso tempo, anche il rapporto con Victoria si sta evolvendo rapidamente. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Giustizia Per Tutti: dove eravamo ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 26 maggio 2022)Perscopre informazioni clamorose mentre indaga sull’omicidio di Beatrice. Per questo motivo la sua vita è a rischio e Beltrami viene pedinato ovunque…Perarriva alla sua. La serie che vede come protagonista Raoul Bova nei panni diarriva ad un punto di svolta. Beltrami, infatti, è sempre più vicino alla verità su Beatrice, ma proprio per questo motivo la sua vita sembra essere in pericolo. Allo stesso tempo, anche il rapporto con Victoria si sta evolvendo rapidamente. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Per: dove eravamo ...

