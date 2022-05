Giustizia per tutti, anticipazioni ultima puntata 31 maggio 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) La Fiction Giustizia per tutti si concluderà martedì 31 maggio 2022 su Canale 5 quando andrà in onda l'ultima appassionante puntata. Stando alle anticipazioni, Roberto si occuperà di un caso che vedrà coinvolto il suo amico Fabio e quello di un docente accusato di aver ucciso una studentessa. L'uomo, poi, porterà avanti anche le indagini sulla morte della moglie Beatrice ed andrà molto vicino alla verità, ma qualcuno cercherà di impedirglielo a tutti i costi. Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarci nel corso di questa ultima puntata. Fiction Canale 5 «Giustizia per tutti», puntata 31 maggio: Roberto cerca di aiutare il suo amico ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 26 maggio 2022) La Fictionpersi concluderà martedì 31su Canale 5 quando andrà in onda l'appassionante. Stando alle, Roberto si occuperà di un caso che vedrà coinvolto il suo amico Fabio e quello di un docente accusato di aver ucciso una studentessa. L'uomo, poi, porterà avanti anche le indagini sulla morte della moglie Beatrice ed andrà molto vicino alla verità, ma qualcuno cercherà di impedirglielo ai costi. Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarci nel corso di questa. Fiction Canale 5 «per»,31: Roberto cerca di aiutare il suo amico ...

