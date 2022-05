Giulia de Lellis | la fedina al dito di Andrea Damante? Quel dettaglio che non è passato inosservato

Leggi su funweek

(Di giovedì 26 maggio 2022)Desta riaccendendo il gossip intorno a sé a causa di unche non èsotto gli occhi dei fan più attenti. LEGGI ANCHE : —De, ‘sono viva’: come sta l’influencer dopo i problemi di tosse e di voce Alcuni utenti infatti hanno notato che su Instagramè apparsa nei contenuti che pubblica giorno dopo giorno con un anello particolare al. Si tratterebbe ladi, suo ex fidanzato conosciuto a Uomini e Donne e con cui ha vissuto un lungo tira e molla.Desono stati una delle coppie più amate delle ...