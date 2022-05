Giro d’Italia 2022, tappa di oggi Borgo Valsugana-Treviso: altimetria, favoriti, programma, tv. C’è il Ca’ del Poggio al 20%! (Di giovedì 26 maggio 2022) Prosegue il Giro d’Italia 2022, arrivato all’ultima e decisiva settimana: oggi giovedì 26 maggio è in programma la diciottesima tappa della Corsa Rosa che porterà i corridori da Borgo Valsugana a Treviso; frazione da 156 km che potrebbe offrire agli sprinter l’ultima occasione di successo. LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Giro d’Italia 2022 DALLE 13.35 PERCORSO tappa DI oggi Giro d’Italia 2022 Percorso con tanti saliscendi nella prima parte che, nonostante pendenze mai impegnative, potrebbero risultare piuttosto ostici per le gambe dei corridori, stancate dalle ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Prosegue il, arrivato all’ultima e decisiva settimana:giovedì 26 maggio è inla diciottesimadella Corsa Rosa che porterà i corridori da; frazione da 156 km che potrebbe offrire agli sprinter l’ultima occasione di successo. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDALLE 13.35 PERCORSODIPercorso con tanti saliscendi nella prima parte che, nonostante pendenze mai impegnative, potrebbero risultare piuttosto ostici per le gambe dei corridori, stancate dalle ...

