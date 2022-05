Giro d’Italia 2022: tappa 26 maggio, streaming e diretta tv (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi, giovedì 26 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la diciottesima tappa, Borgo Valsugana-Treviso, lunga 156 km e con un dislivello di 1150m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.45 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il Giro, a cui seguirà, alle 12.30, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi, giovedì 26, continuerà ilcon la diciottesima, Borgo Valsugana-Treviso, lunga 156 km e con un dislivello di 1150m totali. Come di consueto sarà in onda insulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.45 su RaiSport +HD (a questo link) con la rubrica Aspettando il, a cui seguirà, alle 12.30, lavera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (a questo link) con la continuazione della ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - BISTO1972 : Giro d'Italia. Quiete tra le tempeste ?? - cek20161 : @CorSport È come se al giro d’italia dessero la coppa al corridore che arriva OTTAVO???????? -