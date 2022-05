Giro d’Italia 2022, Paolo Savoldelli: “La ventesima tappa decisiva, Carapaz favorito. Nibali un modello per i giovani” (Di giovedì 26 maggio 2022) Ci si avvia alla conclusione del Giro d’Italia 2022. Oggi si terrà la 18ma tappa che, sulla carta, dovrebbe sorridere agli uomini veloci. La stage che parte da Borgo Valsugana e giunge a Treviso di 156 km potrebbe essere quella in cui gli uomini dello sprint potranno scatenarsi. Successivamente largo agli uomini di classifica che sulle grandi montagne si contenderanno la Maglia Rosa. Una situazione molto equilibrata e non facile da leggere con Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) a condurre le danze con appena 3? di margine sull’australiano Jai Hindley (BORA – hansgrohe) e 1’05” sullo spagnolo Mikel Landa (Bahrain – Victorious). Vincenzo Nibali è 5° a 5’48” dal vertice. Ad analizzare la situazione nell’ultima puntata di Bike2u, su Sport2u in collaborazione con OA Sport, è stato ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Ci si avvia alla conclusione del. Oggi si terrà la 18mache, sulla carta, dovrebbe sorridere agli uomini veloci. La stage che parte da Borgo Valsugana e giunge a Treviso di 156 km potrebbe essere quella in cui gli uomini dello sprint potranno scatenarsi. Successivamente largo agli uomini di classifica che sulle grandi montagne si contenderanno la Maglia Rosa. Una situazione molto equilibrata e non facile da leggere con Richard(INEOS Grenadiers) a condurre le danze con appena 3? di margine sull’australiano Jai Hindley (BORA – hansgrohe) e 1’05” sullo spagnolo Mikel Landa (Bahrain – Victorious). Vincenzoè 5° a 5’48” dal vertice. Ad analizzare la situazione nell’ultima puntata di Bike2u, su Sport2u in collaborazione con OA Sport, è stato ...

