Giro d'Italia 2022, Matteo Trentin: "Dispiace non gareggiare, ma puntiamo al Tour con Pogacar" (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra pochi minuti partirà la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2022 che porterà i corridori da Borgo Valsugana a Treviso, 156 km con un finale pianeggiante, perfetto per i velocisti. Sarebbe stata una frazione di casa, di fatto, per Matteo Trentin (UAE Team Emirates) che però non ha preso parte all'edizione di quest'anno della Corsa Rosa. Scelta difficile, ma di squadra; si punta infatti al successo al Tour de France 2022 con Tadej Pogacar: "C'è un clima speciale, questa è casa mia e hanno accolto il Giro in modo davvero fantastico. Ovviamente Dispiace non essere qui per gareggiare, non capita tutti gli anni che il Giro passi per casa tua, però l'obiettivo con la squadra sarà il Tour de France."

