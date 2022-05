Giro d’Italia 2022, Juan Pedro Lopez: “Mantenere la Maglia Bianca sarà una sfida quotidiana” (Di giovedì 26 maggio 2022) Giornata in chiaroscuro per uno dei personaggi di questo Giro d’Italia 2022. L’iberico Juan Pedro Lopez si era svegliato con la bella notizia del ritiro di Joao Almeida causa positività al Covid-19, forfait che gli è valso la riconquista della Maglia Bianca. Lo spagnolo della Trek-Segafredo è andato però in difficoltà nella Borgo Valsugana – Treviso, perdendo contatto dal gruppo dei migliori in un tratto innocuo e cedendo 2’43” a tutti i rivali. Per Lopez una posizione in classifica generale persa (da ottavo a nono, con Pozzovivo a scavalcarlo) e soprattutto minuti importanti ceduti agli avversari per la classifica dei giovani: Santiago Buitrago e Thymen Arensman. Le sue parole: “Mantenere la Maglia ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Giornata in chiaroscuro per uno dei personaggi di questo. L’ibericosi era svegliato con la bella notizia del ritiro di Joao Almeida causa positività al Covid-19, forfait che gli è valso la riconquista della. Lo spagnolo della Trek-Segafredo è andato però in difficoltà nella Borgo Valsugana – Treviso, perdendo contatto dal gruppo dei migliori in un tratto innocuo e cedendo 2’43” a tutti i rivali. Peruna posizione in classifica generale persa (da ottavo a nono, con Pozzovivo a scavalcarlo) e soprattutto minuti importanti ceduti agli avversari per la classifica dei giovani: Santiago Buitrago e Thymen Arensman. Le sue parole: “la...

