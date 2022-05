Giro d’Italia 2022, Joao Almeida costretto al ritiro: risultato positivo al Covid (Di giovedì 26 maggio 2022) Joao Almeida, corridore della UAE Team Emirates, è costretto ad abbandonare il Giro d’Italia 2022: è di questa mattina la notizia della sua positività al Covid che lo costringe a porsi in isolamento e, consequenzialmente, a non prendere parte alla tappa odierna e a quelle successive. Il portoghese lascia la Corsa Rosa a un passo, di fatto, dal termine della competizione e in piena corsa per il podio; infatti, nella classifica generale al termine della frazione di ieri era al quarto posto, con un ritardo di 1’54” dall’attuale leader, Richard Carapaz. Era inoltre, al momento, in testa alla classifica per la maglia bianca con un ampio margine su Juan Pedro Lopez (10’33”); il suo ritiro, forzato, dovuto al tampone positivo al ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022), corridore della UAE Team Emirates, èad abbandonare il: è di questa mattina la notizia della sua positività alche lo costringe a porsi in isolamento e, consequenzialmente, a non prendere parte alla tappa odierna e a quelle successive. Il portoghese lascia la Corsa Rosa a un passo, di fatto, dal termine della competizione e in piena corsa per il podio; infatti, nella classifica generale al termine della frazione di ieri era al quarto posto, con un ritardo di 1’54” dall’attuale leader, Richard Carapaz. Era inoltre, al momento, in testa alla classifica per la maglia bianca con un ampio margine su Juan Pedro Lopez (10’33”); il suo, forzato, dovuto al tamponeal ...

