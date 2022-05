Giro d’Italia 2022, il borsino della diciottesima tappa: ultima occasione per gli sprinter rimasti (Di giovedì 26 maggio 2022) Un giorno di quiete prima della tempesta finale. Potremmo riassumere così la Borgo Valsugana-Treviso, diciottesima tappa del Giro d’Italia 2022 che, nonostante il durissimo strappo del Muro di Ca’ di Poggio (poco più di 1000 metri al 12% con una punta al 19), dovrebbe offrire ai velocisti rimasti l’ultima chance della loro Corsa Rosa. Ovviamente, il primissimo favorito è la maglia ciclamino Arnaud Demare (Groupama-FDJ): con tre vittorie ha preso il largo nella classifica a punti e si è dimostrato lo sprinter più in palla del lotto. A provare a contrastarlo ci penserà Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl), vincitore del primo sprint del Giro a Balatonfured, e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Un giorno di quiete primatempesta finale. Potremmo riassumere così la Borgo Valsugana-Treviso,delche, nonostante il durissimo strappo del Muro di Ca’ di Poggio (poco più di 1000 metri al 12% con una punta al 19), dovrebbe offrire ai velocistil’chanceloro Corsa Rosa. Ovviamente, il primissimo favorito è la maglia ciclamino Arnaud Demare (Groupama-FDJ): con tre vittorie ha preso il largo nella classifica a punti e si è dimostrato lopiù in palla del lotto. A provare a contrastarlo ci penserà Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl), vincitore del primo sprint dela Balatonfured, e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), ...

