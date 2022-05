Giro d’Italia 2022, Dries De Bondt: “Sono incredulo. Sognare in grande mi ha portato fino a qui” (Di giovedì 26 maggio 2022) Il trentenne belga Dries De Bondt ha vinto al fotofinish la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2022. L’alfiere della Alpecin-Fenix conquista uno splendido trionfo regolando Edoardo Affini (Jumbo-Visma) nella volata a ranghi ristretti, terzo posto per Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost). Era dal 2020 che De Bondt non archiviava un successo in una rassegna a tappe, allora si impose nel terzo segmento della Étoile de Bessèges. La Alpecin-Fenix mette in cascina un altro centro nella Corsa Rosa dopo gli acuti di Mathieu Van der Poel e Stefano Oldani. Queste le parole di De Bondt raccolte da Rai Sport dopo la tappa: “Sono davvero incredulo. Ho sempre cercato di perseguire cause che sembravano perse, sogni irraggiungibili. Ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Il trentenne belgaDeha vinto al fotofinish la diciottesima tappa del. L’alfiere della Alpecin-Fenix conquista uno splendido trionfo regolando Edoardo Affini (Jumbo-Visma) nella volata a ranghi ristretti, terzo posto per Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost). Era dal 2020 che Denon archiviava un successo in una rassegna a tappe, allora si impose nel terzo segmento della Étoile de Bessèges. La Alpecin-Fenix mette in cascina un altro centro nella Corsa Rosa dopo gli acuti di Mathieu Van der Poel e Stefano Oldani. Queste le parole di Deraccolte da Rai Sport dopo la tappa: “davvero. Ho sempre cercato di perseguire cause che sembravano perse, sogni irraggiungibili. Ma ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 1?8? ???? @edoardo_affini ???? @MagnusCort ???? @Bondteke ????@davidegabburo ?? 1'00' > Gru… - Gazzetta_it : Giro d’Italia: #Treviso aspetta i #velocisti e... De Bondt li sorprende #Giro - GFontanella3 : @Ponkia3 Da me anche una settimana prima del passaggio del giro d'Italia, ma solo sul percorso e sulle strade limitrofe. -