Giro d'Italia 105 : 18° tappa a Treviso volata a quattro vince il belga Dries De Bondt (Di giovedì 26 maggio 2022) Giro d'Italia 105, 18° tappa da Borgo Valsugana a Treviso, di soli 152 km, una frazione, sulla carta, facilissima, dedicata ai velocisti. Ma il primo colpo di scena è alla partenza, il quarto in ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 maggio 2022)d'105, 18°da Borgo Valsugana a, di soli 152 km, una frazione, sulla carta, facilissima, dedicata ai velocisti. Ma il primo colpo di scena è alla partenza, il quarto in ...

Advertising

eluniversocom : ¡BRAVOOO RICHIIIEEE! #Carapaz defiende la 'maglia' rosa en esta dura etapa del #GiroDeItalia ?… - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 1?8? Nel territorio della tappa di oggi un equilibrio tra manifattura (calzature, abbiglia… - giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - Sebas_Calleri : RT @Monica09058845: Giro d'Italia...tra le colline del Prosecco...?????? - micheledalpasso : RT @Federugby: ?? Il Capitano di #Italrugby Michele #Lamaro ha premiato con la Maglia Bianca Juan Pedro Lopez Perez, a conclusione della XVI… -