Giarrusso | clamoroso addio al M5S | cosa succede adesso? Tutte le ipotesi | anche sulle regionali in Sicilia

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo un’ondata di critiche nei confronti della leadership di Conte, Dinolascia il M5S. Ledella candidatura in, il nuovo partito da fondare e lo scontro al vetriolo con Conte, che lo accusa di aver solo “chiesto poltrone” Unsenza dubbio turbolento quello di Dinoal Movimento Cinque Stelle. L’europarlamentare di origini catenesi ha annunciato ufficialmente di voler abbandonare il Movimento, ma non solo. Dopo aver lasciato, o meglio, strappato la casacca pentastellata,ha annunciato di voler fondare un nuovo partito in cui far confluire tutti i fuoriusciti che non si sono riconosciuti nella nuova linea del Movimento. Nella serata di ieri, ospite della trasmissione La7 Coffe Break, ha esposto le motivazioni di tale ...

Darktiv : Clamoroso al Cibali - @DinoGiarrusso lascia il Movimento 5 Stelle in procinto di fare un nuovo partito. #Giarrusso… -

Periodico Italiano

