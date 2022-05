Gianluca Vacchi: dai soldi di famiglia ai video di "Mr Enjoy". Il ritratto (Di giovedì 26 maggio 2022) Influencer, dj e imprenditore: chi è davvero Gianluca Vacchi? E, soprattutto, come fa ad essere così ricco? Tutta la verità, anche sui rapporti familiari Gianluca Vacchi: dai soldi di famiglia ai video di "Mr Enjoy" "Solo in <i>Mucho Màs</i> c'è il vero me stesso, per mia figlia" Il re dei social aveva ancora un lato inedito: eccolo su prime! Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 26 maggio 2022) Influencer, dj e imprenditore: chi è davvero? E, soprattutto, come fa ad essere così ricco? Tutta la verità, anche sui rapporti familiari: daidiaidi "Mr" "Solo in Mucho Màs c'è il vero me stesso, per mia figlia" Il re dei social aveva ancora un lato inedito: eccolo su prime! Segui su affaritaliani.it

Advertising

oasidellacanapa : Ogni giorno vivo la mia vita in modo relax, ad ogni passo lascio la mia impronta grazie alle ?????????? ???? ???????????? ??????????… - CosettaGiordano : RT @Marcaos1: @Corriere Io trovo particolarmente inquietante che su una testata come quella del Corriere, si trovi il tempo per parlare di… - antoniosalento : RT @SocialmenteDiv1: Scusate, sono l’unico che non guarderà il documentario su GIANLUCA VACCHI? O c’è qualcun altro? - Maximinelli : RT @Mamox__: Come cazzo siamo arrivati ad ascoltare Gianluca Vacchi una domenica pomeriggio, su Rai Uno, che ci spiega il grande valore dei… - JanKantos : @SocialmenteDiv1 Chi è Gianluca Vacchi? -