Gianluca Vacchi: «Da mio padre ho ricevuto solo no. Fino alla laurea potevo uscire solo giovedì e domenica» (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer bolognese con 50 milioni di follower sui social. Ricchissimo, non fa nulla per nasconderlo. Al quotidiano parla delle sue case: a Bologna, dove vive, ha una villa da 2.200 metri quadri (con palazzetto dello Sport, Spa, discoteca, pista per elicottero e anche la zipline più lunga d'Europa), a Miami ne ha un'altra da 1200 metri quadri, ne sta costruendo una anche in Sardegna, sempre 1200 metri quadrati più mille di terrazze, con un campo da padel, discoteca, due lodge con suite, 15 camere. «Quando un amico viene da me, deve essere un momento magico, deve voler tornare. Mi piace vivere bene. A Bologna, si dice: "voglio morire goduto"». Racconta di avere un problema con la competizione. «La competizione è la mia malattia, ma sono più competitivo con me che con gli altri: sapere ...

