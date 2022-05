Gb, Kevin Spacey incriminato per violenza sessuale su 3 uomini (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Kevin Spacey, l’attore e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza britannica due volte Premio Oscar, è stato incriminato in Gran Bretagna con quattro capi di imputazione per violenza sessuale nei confronti di tre uomini. A darne notizia è stato il Crown Prosecution Service. “Il Crown Prosecution Service ricorda a tutti gli interessati che i procedimenti penali contro il signor Spacey sono attivi e che ha diritto a un processo equo”, ha affermato in un comunicato Rosemary Ainslie, a capo della Special Crime Division presso la procura della Corona. Le accuse, che riguardano in gran parte il periodo in cui l’attore era direttore artistico del teatro Old Vic di Londra, sono scaturite da una revisione delle prove raccolte da Scotland Yard nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) –, l’attore e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza britannica due volte Premio Oscar, è statoin Gran Bretagna con quattro capi di imputazione pernei confronti di tre. A darne notizia è stato il Crown Prosecution Service. “Il Crown Prosecution Service ricorda a tutti gli interessati che i procedimenti penali contro il signorsono attivi e che ha diritto a un processo equo”, ha affermato in un comunicato Rosemary Ainslie, a capo della Special Crime Division presso la procura della Corona. Le accuse, che riguardano in gran parte il periodo in cui l’attore era direttore artistico del teatro Old Vic di Londra, sono scaturite da una revisione delle prove raccolte da Scotland Yard nel ...

SkyTG24 : Kevin Spacey incriminato in Gb per aggressione sessuale a 3 uomini - PunisherQ68 : RT @Piccoitalia: La star di Hollywood Kevin Spacey è stata oggi accusata di una serie di reati sessuali in Gran Bretagna per otto anni ment… - Piccoitalia : La star di Hollywood Kevin Spacey è stata oggi accusata di una serie di reati sessuali in Gran Bretagna per otto an… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Su Kevin Spacey pesano quattro accuse di violenza sessuale ai danni di tre uomini - lifestyleblogit : Gb, Kevin Spacey incriminato per violenza sessuale su 3 uomini - -