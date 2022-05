Gazzetta: Sarri vuole Mertens alla Lazio, farebbe il vice Immobile (Ciro + Ciro) (Di giovedì 26 maggio 2022) Mertens alla Lazio? Potrebbe accadere, scrive la Gazzetta. La soluzione, per adesso, è poco più di un’idea. Ma potrebbe presto diventare qualcosa di molto concreto, specie se col Napoli non dovessero registrarsi passi avanti per il nuovo contratto. È Sarri il grande sponsor di Mertens. farebbe il vice Immobile (Ciro + Ciro). Non ci sono stati ancora contatti diretti con il giocatore, solo sondaggi con il suo entourage. Mertens continua a prediligere la pista del rinnovo col Napoli, ma intanto si guarda attorno. Pare sia arrivata per lui anche una proposta da un club brasiliano, da cui il belga sarebbe intrigato. La Lazio potrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 maggio 2022)? Potrebbe accadere, scrive la. La soluzione, per adesso, è poco più di un’idea. Ma potrebbe presto diventare qualcosa di molto concreto, specie se col Napoli non dovessero registrarsi passi avanti per il nuovo contratto. Èil grande sponsor diil). Non ci sono stati ancora contatti diretti con il giocatore, solo sondaggi con il suo entourage.continua a prediligere la pista del rinnovo col Napoli, ma intanto si guarda attorno. Pare sia arrivata per lui anche una proposta da un club brasiliano, da cui il belga sarebbe intrigato. Lapotrebbe ...

