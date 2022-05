(Di giovedì 26 maggio 2022) Ilè ilper valore aziendale, il diciottesimo nel mondo. Il suo valore aziendale è di 483(con una perdita dello 0.84% rispetto allo scorso anno), dietro Juventus (1.597) Inter (996) Milan (578) e davanti all’Atalanta (454). più dietro, Roma e Lazio. Primo in classifica è il real Madrid il cui valore aziendale stimato è di 3 miliardi e 184di euro. Secondo lo United, terzo il Barcellona. Ottavo il Psg. Lo scrive lache riporta lo studio annuale di Football Benchmark che calcola il valore d’impresa attraverso “il modello dei multipli del fatturato” prendendo come riferimento gli ultimi tre bilanci. Tenendo conto di cinque parametri: profittabilità (rapporto stipendi fatturato), popolarità ...

Advertising

infoitsport : GAZZETTA - Il Napoli vale 483 milioni di euro secondo uno studio di Football Benchmark - napolimagazine : GAZZETTA - Napoli, sondaggio con l'agente di Bernardeschi, ma non c'è nessuna trattativa - apetrazzuolo : GAZZETTA - Napoli, sondaggio con l'agente di Bernardeschi, ma non c'è nessuna trattativa - napolista : Gazzetta: il Napoli vale 483 milioni, è il quarto club d’Italia Riporta lo studio annuale di Football Benchmark su… - NapoliAddict : GAZZETTA - Sarri vuole Mertens alla Lazio. Filtra il parere del giocatore belga #Napoli #ForzaNapoliSempre… -

Ilpensa a Bernardeschi Ecco quanto si legge dalladello Sport nella sua edizione odierna: ' ilva su Bernardeschi, la Lazio con l'Idea Mertens. Due trattative per l'Europa sull'asse Spalletti - Sarri'.SETTORI CHIUSI E MULTE Per questo motivo, lo Spezia dovrà disputare la prima gara interna del prossimo campionato con la curva Piscina chiusa, così come al Maradona dinon si potrà accedere ...Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport vengono riportati i dati della settima edizione del “Football Clubs’ Valuation: The European Elite”, lo studio annuale di Football Benchmark che calcol ...Quale sarà il futuro di Dries Mertens Il giocatore piace molto alla Lazio di Maurizio Sarri. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "La soluzione, per adesso, è poco più di un’idea.