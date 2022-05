Gattuso verso il ritorno in panchina: club in Serie A! (Di giovedì 26 maggio 2022) È arrivata l’ora del calciomercato anche per le panchine di Serie A, che potrebbero subire numerosi stravolgimenti nelle prossime settimane. In casa Sampdoria, infatti, si starebbe riflettendo seriamente sulla posizione del tecnico Marco Giampaolo, che potrebbe essere sostituito da un ex Napoli come riportato da Alfredo Pedullà. Gattuso Napoli (Getty Images) Gattuso torna in panchina? Occhio alla Sampdoria Secondo le indiscrezioni di Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, la Sampdoria starebbe seriamente pensando a Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, per la panchina. Con l’arrivo di una nuova proprietà non sarebbero da escludere delle svolte importanti, con l’eventuale addio di Marco Giampaolo. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 26 maggio 2022) È arrivata l’ora del calciomercato anche per le panchine diA, che potrebbero subire numerosi stravolgimenti nelle prossime settimane. In casa Sampdoria, infatti, si starebbe riflettendo seriamente sulla posizione del tecnico Marco Giampaolo, che potrebbe essere sostituito da un ex Napoli come riportato da Alfredo Pedullà.Napoli (Getty Images)torna in? Occhio alla Sampdoria Secondo le indiscrezioni di Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, la Sampdoria starebbe seriamente pensando a Gennaro, ex allenatore del Napoli, per la. Con l’arrivo di una nuova proprietà non sarebbero da escludere delle svolte importanti, con l’eventuale addio di Marco Giampaolo.

