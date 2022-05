Gasbarrini Gemelli | Microbiota è straordinaria risorsa per l' organismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - “Ilintestinale, un vero e proprio nuovo organo all'interno dell'apparato digerente, non solo controlla il sistema immunitario e il metabolismo ma ci difende dai patogeni e addirittura è capace di produrre o controllare la produzione di neurotrasmettitori che sono in grado di condizionare patologie neuropsichiatriche o neurodegenerative come l'Alzheimer. Stiamo parlando di una, fondamentale per l'che, però, va controllata". Così Antonio, direttore del Centro malattie apparato digerente della Fondazione policlinico universitarioIrccs di Roma, a margine dell'evento “Non solo Covid: raccontare il, tra ricerca innovazione, medicina e infodemia”, che si è svolto oggi ...