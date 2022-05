G8 delle Diete Chetogeniche | Barrea Federico II | Vi spiego perché ridurre gli zuccheri fa bene Anche alla pelle

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 26 maggio 2022) Glisono pro-ossidanti, soprattutto quelli semplici che troviamo in bevande ricche di, dolci e biscotti. Dovremmo consumarli solo a colazione, sempre in quantità limitate, quando siamo capaci di utilizzarli e metabolizzarli. Se invece non facciamo esercizio fisico, impieghiamo più tempo per smaltirli e, a lungo termine, possono portare quella che viene definita “ossidazione dei tessuti” che aumenta il rischio di sviluppare diverse patologie metaboliche. Ad affermarlo è Luigi, Professore universitario Associato di Nutrizione Clinica e Specialista in Scienza dell’alimentazione presso l’UOC di Endocrinologia dell’UniversitàII di Napoli nonché protagonista del “G8” di Venezia.analizza il ...