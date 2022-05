Franco126 | annunciate le date del tour estivo ”Dal Vivo – Estate 2022 ”

Advertising

StraNotizie : Franco126 Annunciate nuove date estive di @franchino126! Per motivi indipendenti... - SMSNEWSOFFICIAL : #FRANCO126 : Annunciate le nuove date del tour estivo 2022 - MontiFrancy82 : #FRANCO126 : Annunciate le nuove date del tour estivo 2022 - SMSNEWSOFFICIAL : FRANCO126: Annunciate le nuove date del tour estivo 2022 - Ary1797 : RT @TicketOneIT: ??Annunciate nuove date estive di Franco126! ??Per motivi indipendenti dalla volontà dell'artista, il Pinewood Festival di… -

SpettacoloMusicaSport

Oltre a lui, Fausto Cigarini (, Reverie) al basso e al violino; Francesco Bellani (Tutti ... CHIELLO OCEANO PARADISO LIVE 2022LE PRIME DATE ESTIVE LE 4 DATE NEI CLUB SI AGGIUNGONO ...... 27 agosto) e San Benedetto del Tronto (AP) insieme a(SAN. B SOUND Parco Nelson Mandela, ... I biglietti per le dateoggi saranno disponibili su vivoconcerti.com da venerdì 15 ... FRANCO126: Annunciate le nuove date del tour estivo 2022 Franco126, annunciate le nuove date del tour estivo Dal Vivo – Estate 2022 Ecco il calendario completo con le date in dettaglio!La prima edizione del Future Hits Live 2022 di Radio Zeta fa registrare il sold out: tutti i biglietti sono andati a ruba in pochissime settimane. Sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ...