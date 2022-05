Franco | economia Italia resiliente | ma se stop gas impatto drammatico

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il governo ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell'a seguito di guerra in Ucraina e sanzioni contro la Russia, "a circa il 3% quest'anno, su cui bisogna tenere presente il 2,2% di crescita è dall'effetto trascinamento dallo scorso anno. Vediamo gravi rischi nel contesto attuale che derivano dagli sviluppi in Ucraina e dagli sviluppi del mercato dell`energia". Lo ha affermato il ministro dell', Daniele, durante un panel al World Economic Forum, a Davos. "Nel nostro programma di stabilità abbiamo fatto delle stime sul possibileda una interruzione delle forniture gas" dalla Russia "che per il nostro paese, e diversi altri nell'Ue nel breve termine sarebbe molto", ha avvertito. "D`altra parte vediamo una...

...50% Spread 198,23 Dati di mercato Leggi anche L'Europa converte il Pnrr per l'autarchia energetica Le previsioni di primavera: la guerra affonda la crescita Ue, per l'Italia stime dimezzate: "...MILANO - Non c'è un rischio recessione all'orizzonte, ma una crescita rallentata sì, con "grossi rischi" legati alla guerra e ai prezzi energetici. Da Davos, il ministro dell'Danieletorna a fare il punto sull'Italia. E specifica: "Se la situazione peggiora, sul gas, sulle forniture, le prospettive saranno peggiori, come per chiunque altro".