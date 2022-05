Francia, il milionario Jacques Bouthier arrestato per pedofilia: “Ha violentato per anni minorenni che segregava in un appartamento” (Di giovedì 26 maggio 2022) Stupri su ragazze tra i 14 e i 16 anni, schiavitù sessuale e orge imposte con la violenza. Sono le accuse rivolte al milionario francese Jacques Bouthier, uomo d’affari 75enne, che ora dovrà rispondere alla giustizia d’Oltralpe per “tratta di esseri umani nei confronti di minori” e “violenza e aggressione sessuale su minori”. L’inchiesta – Secondo fonti citate da radio RTL, a permettere l’arresto di Bouthier il 21 maggio scorso è stata la testimonianza di una ragazza di 22 anni, che si è presentata alla polizia di Parigi, spiegando di essere “prigioniera” da cinque anni di un uomo molto ricco che la stuprava regolarmente. A detta della giovane, il magnate l’ha incaricata di trovare un’altra vittima che la sostituisse, dato che era diventata “troppo anziana per lui“: al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Stupri su ragazze tra i 14 e i 16, schiavitù sessuale e orge imposte con la violenza. Sono le accuse rivolte alfrancese, uomo d’affari 75enne, che ora dovrà rispondere alla giustizia d’Oltralpe per “tratta di esseri umani nei confronti di minori” e “violenza e aggressione sessuale su minori”. L’inchiesta – Secondo fonti citate da radio RTL, a permettere l’arresto diil 21 maggio scorso è stata la testimonianza di una ragazza di 22, che si è presentata alla polizia di Parigi, spiegando di essere “prigioniera” da cinquedi un uomo molto ricco che la stuprava regolarmente. A detta della giovane, il magnate l’ha incaricata di trovare un’altra vittima che la sostituisse, dato che era diventata “troppo anziana per lui“: al ...

TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Francia, il milionario Jacques Bouthier arrestato per pedofilia: “Ha violentato per anni minorenni che segregava in un… - GFucci58 : RT @fattoquotidiano: Francia, il milionario Jacques Bouthier arrestato per pedofilia: “Ha violentato per anni minorenni che segregava in un… - fattoquotidiano : Francia, il milionario Jacques Bouthier arrestato per pedofilia: “Ha violentato per anni minorenni che segregava in… - Marilenapas : RT @Corriere: Il milionario Bouthier arrestato per pedofilia: per anni ha abusato di ragazzine nella sua casa a Parigi - globenoteslive : Francia, il milionario Jacques Bouthier arrestato per pedofilia: per anni ha abusato di ragazzine nel suo appartame… -