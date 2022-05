Francesca De Andrè pubblica una foto in ospedale dopo le botte prese (Di giovedì 26 maggio 2022) Francesca De Andrè questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove ha apertamente accusato il suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini, di averla più volte picchiata per i più svariati motivi. “Quando era “Off” i suoi occhi si trasformavano. E subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. Io dentro di me dicevo a me stessa: “Va bene così, si calmerà, forse lo posso salvare o aiutare in questo modo, subendo…”. Ora l’uomo è stato denunciato di default perché colto dai Carabinieri in flagranza di reato e perché l’ospedale ha dato circa un mese di prognosi riservata a Francesca De Andrè in seguito alle varie botte ed al trauma cranico riportato. “I capi di accusa sono così aumentati e spero ... Leggi su biccy (Di giovedì 26 maggio 2022)Dequesta settimana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove ha apertamente accusato il suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini, di averla più volte picchiata per i più svariati motivi. “Quando era “Off” i suoi occhi si trasformavano. E subito sono iniziate le. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. Io dentro di me dicevo a me stessa: “Va bene così, si calmerà, forse lo posso salvare o aiutare in questo modo, subendo…”. Ora l’uomo è stato denunciato di default perché colto dai Carabinieri in flagranza di reato e perché l’ha dato circa un mese di prognosi riservata aDein seguito alle varieed al trauma cranico riportato. “I capi di accusa sono così aumentati e spero ...

