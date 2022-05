[FOTO] Mourinho sorpreso in conferenza: l’hanno fatto i giocatori! (Di giovedì 26 maggio 2022) La Roma di Josè Mourinho ha vinto 1-0 nella finale di Conference League battendo il Feyenoord a Tirana in una partita sofferta, da cuori forti. Nicolò Zaniolo ha regalato un successo a Mourinho e all’Italia che mancava, ad entrambi, da diverso tempo. Roma Mourinho Conference League Il tecnico portoghese, che si è commosso nell’intervista post partita, è stato poi preso alla sprovvista dell’ingresso a sorpresa dei giocatori in sala conferenze. Mancini, Bove e Zalewski sono infatti entrato urlando: “Campioni“. Trascinando Mourinho fuori dalla stanza. Gesto che testimonia l’unione di un gruppo, dai giocatori allo staff con Mourinho al centro del mondo Roma. Vero trascinatore di un popolo che aveva bisogno di queste emozioni. Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) La Roma di Josèha vinto 1-0 nella finale di Conference League battendo il Feyenoord a Tirana in una partita sofferta, da cuori forti. Nicolò Zaniolo ha regalato un successo ae all’Italia che mancava, ad entrambi, da diverso tempo. RomaConference League Il tecnico portoghese, che si è commosso nell’intervista post partita, è stato poi preso alla sprovvista dell’ingresso a sorpresa dei giocatori in sala conferenze. Mancini, Bove e Zalewski sono infatti entrato urlando: “Campioni“. Trascinandofuori dalla stanza. Gesto che testimonia l’unione di un gruppo, dai giocatori allo staff conal centro del mondo Roma. Vero trascinatore di un popolo che aveva bisogno di queste emozioni.

