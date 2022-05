Forza e Coraggio, annunciati i primi due giorni di selezioni giovanili (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il finale del mese di maggio è all’insegna dei giovani per la Forza e Coraggio. Categoria delicata, come spesso si dice, sono proprio i giovani l’ago della bilancia per la riuscita di una stagione, sceglierli nel modo migliore può portare grandi benefici, sia dal punto di vista della prima squadra che per il settore giovanile. Crescersi i giocatori in casa equivale all’abbattimento dei costi. E allora per la società sannita, non serve aspettare altro tempo. Di pari passo con l’annuncio del tecnico e dei primi rinforzi di spessore, c’è l’organizzazione del primo raduno di selezione per giovani calciatori, una due giorni all’Ocone di Ponte dedicata ad atleti nati negli anni compresi tra il 2003 e il 2006. Un’occasione importante per i giovani calciatori che potranno avere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il finale del mese di maggio è all’insegna dei giovani per la. Categoria delicata, come spesso si dice, sono proprio i giovani l’ago della bilancia per la riuscita di una stagione, sceglierli nel modo migliore può portare grandi benefici, sia dal punto di vista della prima squadra che per il settore giovanile. Crescersi i giocatori in casa equivale all’abbattimento dei costi. E allora per la società sannita, non serve aspettare altro tempo. Di pari passo con l’annuncio del tecnico e deirinforzi di spessore, c’è l’organizzazione del primo raduno di selezione per giovani calciatori, una dueall’Ocone di Ponte dedicata ad atleti nati negli anni compresi tra il 2003 e il 2006. Un’occasione importante per i giovani calciatori che potranno avere ...

