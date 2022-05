Football Benchmark – L’Inter vale 996 milioni di euro | valore in crescita del 150% in 6 anni

(Di giovedì 26 maggio 2022)continua ad aumentare il suoIl nuovo rapporto diconferma lo stato dideldelche in 6(ovvero nell’era Suning) ha visto aumentare la sua valutazione delarrivando così ad untotale di 996di. Lanerazzurra rispetto al 2021 è del 14%. Considerando i clubpei il club con sede in Viale della Liberazione si attesta alla quattordicesima posizione. Classifica dominata dai club inglesi che occupano 5 posizioni nella Top10 e comandata dal Real Madrid. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

FinallyMichele : RT @giovaeffe: @wazzaCN Ricordo quando usci la notizia (che sembrava seria) closing vicino per 1,2M oggi vai a vedere il valore stimato ed… - Maglia13euros : GdS - Football Benchmark: Inter e Milan insieme valgono la Juve. Ma i 6 anni di Suning hanno fatto... -… - NapoletanoFier1 : RT @PitSam7: Fatelo leggere all'onnisciente Armando Coppola che mi ha contestato quando ho scritto che 580 milioni era già un prezzone. L'a… - CalcioNapoli24 : RT @BrunoGalvan85: Il Napoli vale 483mln di euro! Lo studio di Football Benchmark - - naptam_10 : RT @PitSam7: Fatelo leggere all'onnisciente Armando Coppola che mi ha contestato quando ho scritto che 580 milioni era già un prezzone. L'a… -

La settima edizione di "Clubs' Valuation: The European Elite", prodotta dalla società di consulenza "", vede primeggiare per il quarto anno di fila i 'Blancos', il cui ...Il Real Madrid si dimostra ancora una volta il club con il più alto valore economico a livello mondiale. Come valutato da, durante la settima edizione di 'clubs' Valutation: The European Elite', il valore stimato dei blancos è pari a poco meno di 3,2 miliardi di euro. Inoltre la valutazione ...E’ stato pubblicato 'The European Elite 2022', il report che analizza il valore delle squadre più importanti d'Europa: i bianconeri primi tra le società di Serie A ...Il Real Madrid si dimostra ancora una volta il club con il più alto valore economico a livello mondiale. Come valutato da Football Benchmark, durante la settima edizione di “Football clubs” Valutation ...