Florida, non può dire di essere gay per legge: il ragazzo parla dei suoi capelli ricci "diversi" (Di giovedì 26 maggio 2022) Al discorso del diploma non ha potuto raccontare la sua esperienza di studente omosessuale, né spiegare cosa pensa della cosiddetta legge "Don't Say Gay" dello Stato e di come influenzerà gli alunni come lui. Così il rappresentante di classe di una scuola superiore della Florida ha parlato di qualcos'altro che lo rende un po' diverso dai suoi compagni di classe: i suoi capelli ricci. Zander Moricz, 18 anni, durante gli anni di studio alla Pine View School di Osprey, si è impegnato in cause di giustizia sociale e ha guidato anche una manifestazione studentesca, a marzo, per protestare contro la controversa misura che vieta gli insegnamenti sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nelle scuole primarie e che entrerà in vigore il prossimo luglio. Il 18enne è ...

