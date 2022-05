Fiumicino | dal 28 maggio aperte le iscrizioni al trasporto scolastico | come fare

(Di giovedì 26 maggio 2022)– L’Amministrazione comunale avvisa che dalle ore 10 del 282022 alle 14 del 30 giugno è possibile iscriversi al servizio diper l’anno 2022-2023. Le richieste di iscrizione devono essere presentate da un genitore o tutore legale e compilare accedendo al portale del Comune ditramite SPID sulla pagina “Servizi telematici –– iscrizione servizi scolastici”. Tutte le informazioni dettagliate sulle modalità, i tempi e la documentazione richiesta sono disponibili a questo indirizzo: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB NAME=fiumil&&areaAttiva=2. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

Advertising

poliziadistato : Buongiorno dal Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino che ospita la Lamborghini Gallardo #Poliziadistato del n… - ContinuouSafety : @Danilo50306 @Domenic09148782 A Fiumicino c'è ancora un Airbus 340 (pare acquistato da Etihad dal presidente cdm)… - lamescolanza : Helbiz annuncia i primi risultati sull’utilizzo dei monopattini elettrici a Fiumicino, confermando un bilancio posi… - sportli26181512 : Roma, delirio a Fiumicino: nove voli per Tirana. E quanti Vip in viaggio: Dal figlio di Totti a Blanco, da Venditti… - prontotaxi_6645 : Modifiche alla #viabilità sulla Roma-Fiumicino e sul #Raccordo. Lavori anche sul Raccordo Anulare sempre all’altezz… -

Agenzia ANSA

Incarico conferitogli ieri mattinaPapa, poco dopo aver ricevuto la terna dei vescovi riuniti nell'Hilton Rome Airport diper la 76ª assemblea generale. Proprio nella grande sala ...... ancora in attesa di poter entrare.18.45 - Tifosi d'eccezione in arrivo per la Roma,tecnico ...sono arrivati con le navette anche i gruppi di tifosi che si sono imbarcati stamattina da. ... Conference: tifosi a Fiumicino per il rientro della Roma - Ultima Ora Per chi ha aspettato quattordici anni, quattro ore saranno sembrati uno scherzo. È quanto hanno dovuto attendere (purtroppo invano) i tifosi della Roma accorsi a Fiumicino per salutare ...La Roma, dopo essere stata prelevata direttamente sotto bordo dell'aereo di ritorno dall'Albania, ha lasciato intorno alle 4.40 l'aeroporto di Fiumicino sotto la sorveglianza delle forze di polizia. L ...