Fiumicino | al via la distribuzione di cibo per le colonie feline e per le famiglie con cani sotto 15mila euro di Isee

(Di giovedì 26 maggio 2022)– È stato presentato oggi, 26 maggio 2022, in Piazzale Molinari apresso il centro dialimentare della Misericordia il bando per ladi generi alimentari perdi gatti e perdi proprietà di persone con redditii 15 miladi. Presenti il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessora ai Diritti degli Animali Alessandra Colonna, il Presidente della Commissione Diritti degli Animali Armando Fortini, il consigliere comunale Maurizio Ferreri, la governatrice della Misericordia diElisabetta Cortani. “Usciamo – ha dichiarato l’assessora Colonna – da due difficili anni di pandemia che hanno creato disagi economici alle ...

lillydessi : Roma con la coppa a Fiumicino, oggi pullman scoperto al Circo Massimo. Dan Friedkin: «Città e squadra lo merit -… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Conference: la Roma lascia Fiumicino, nessun contatto con i tifosi - #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Sono già oltre duecento i tifosi giallorossi all'aeroporto di Fiumicino che vogliono festeggiare la R… - _ALE1899 : Fatemi capire il pulmino dell'#ASRoma è sgusciato via da #Fiumicino senza manco salutare i tifosi accorsi per feste… - aceagles789 : Sti dementi stanno a Fiumicino,e il pullman della squadra e mezz'ora che e annato via...de Bono stamattina c'è che ho trovato parcheggio?? -

Canale Dieci

...in direzione del Circo Massimo percorrendoCristoforo Colombo -delle Terme di Caracalla - piazza di Porta Capena. La coppa è a Roma. In migliaia hanno atteso la squadra ama la ...L'aeroporto dinon può essere ampliato ulteriormente, mentre il traffico che passa per Ciampino è destinato a diminuire sempre di più perdel fatto che si trova in città, molto vicino ... Roma-Fiumicino, al via il rifacimento del manto stradale: tutte le chiusure al traffico la governatrice della Misericordia di Fiumicino Elisabetta Cortani. “Usciamo – ha dichiarato l’assessora Colonna – da due difficili anni di pandemia che hanno creato disagi economici alle famiglie e, ...I calciatori giallorossi atterrano a Fiumicino dopo il trionfo in Conference League contro il Feyenoord. Incontenibile la gioia dei tifosi ...