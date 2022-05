Fisco: alle 19 vertice di maggioranza con Garofoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - vertice di maggioranza questa sera alle 19 sulla delega fiscale. Dopo l'intesa sui balneari, il governo punta a stringere anche il dossier sul Fisco. La riunione sarà presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) -diquesta sera19 sulla delega fiscale. Dopo l'intesa sui balneari, il governo punta a stringere anche il dossier sul. La riunione sarà presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto

Advertising

TV7Benevento : Fisco: alle 19 vertice di maggioranza con Garofoli - - 1205fiorella : RT @marattin: Oggi a Piacenza, domani a Matera. Si continua a girare l’Italia per sostenere i candidati di @ItaliaViva alle elezioni ammini… - rosarioT1970 : RT @marattin: Oggi a Piacenza, domani a Matera. Si continua a girare l’Italia per sostenere i candidati di @ItaliaViva alle elezioni ammini… - 57Davide : RT @marattin: Oggi a Piacenza, domani a Matera. Si continua a girare l’Italia per sostenere i candidati di @ItaliaViva alle elezioni ammini… - SegatoMaurizio : RT @marattin: Oggi a Piacenza, domani a Matera. Si continua a girare l’Italia per sostenere i candidati di @ItaliaViva alle elezioni ammini… -