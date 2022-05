Finale Conference League, scontri a Rotterdam: 72 tifosi del Feyenoord arrestati (Di giovedì 26 maggio 2022) Ancora scontri tra tifosi e polizia in concomitanza della Finale di Conference League. Questa volta non a Tirana, dove si è giocata la Finale tra Roma e Feyenoord, ma a Rotterdam, città della squadra olandese. Dopo il fischio Finale della partita, infatti, si è scatenata l’ira dei tifosi che hanno lanciato petardi, pietre, bicchieri e bottiglie contro la polizia. La città, infatti, era stata preparata perché i tifosi potessero seguire la partita, con diversi maxi schermi nelle piazze a anche allo stadio De Kuip. Negli scontri, due operatori di emergenza sono rimasti feriti, e la polizia ha anche dovuto fare ricorso agli idranti; in totale, 72 gli arresti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Ancoratrae polizia in concomitanza delladi. Questa volta non a Tirana, dove si è giocata latra Roma e, ma a, città della squadra olandese. Dopo il fischiodella partita, infatti, si è scatenata l’ira deiche hanno lanciato petardi, pietre, bicchieri e bottiglie contro la polizia. La città, infatti, era stata preparata perché ipotessero seguire la partita, con diversi maxi schermi nelle piazze a anche allo stadio De Kuip. Negli, due operatori di emergenza sono rimasti feriti, e la polizia ha anche dovuto fare ricorso agli idranti; in totale, 72 gli arresti. SportFace.

