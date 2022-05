(Di giovedì 26 maggio 2022) Nell’atteso festival dei velocisti, l'ultimo in und’vissuto quasi sempre con il naso all’insu, va in porto la fuga, sia pure per una manciata di secondi. I quattro, che prendono il volo...

... Davide Gabburo , Edoardo Affini e ilDries De Bondt , che brucia tutti allo sprint e ritrova il successo come non accadeva da quasi due anni (campionato nazionale). Il gruppo sbaglia i ...... Fiammata belga al Giro d'Italia: De Bondt brucia la concorrenza. Carapaz resiste ma Hindley c'è Nell'atteso festival dei velocisti, l'ultimo in un Giro d'Italia vissuto quasi sempre con il naso all'insu, va in porto la fuga, sia pure per una ...L'ottava tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli va al belga De Gendt che in volata ha regolato Gabburo ... A 45 km dall'arrivo Van Der Poel ha fatto la prima fiammata creando scompiglio tra noi ...