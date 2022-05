Festival diffusi, teatro, musica, arte: dal 6 giugno feste nei quartieri di Valtesse, Valverde e Colognola (Di giovedì 26 maggio 2022) Bergamo. Dopo la prima fase di dialogo con i quartieri, dopo gli interventi artistici per la “raccolta invernale” delle stoffe e dei racconti organizzata con gli abitanti e le associazioni, dopo mesi di progettazione partecipata, per il progetto de Il Mantello di Arlecchino è arrivato “il momento del raccolto”, della restituzione pubblica del lavoro: il momento della Festa. Quattro le azioni che ne sostengono l’ossatura: i Festival diffusi, le Opere d’arte partecipate, le feste-Spettacolo, il Mantello digitale. I Festival diffusi, che possono essere meglio definiti come una “liturgia artistica delle ore”: attraverso il teatro, la musica, l’arte, intendono impadronirsi dello ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 26 maggio 2022) Bergamo. Dopo la prima fase di dialogo con i, dopo gli interventi artistici per la “raccolta invernale” delle stoffe e dei racconti organizzata con gli abitanti e le associazioni, dopo mesi di progettazione pcipata, per il progetto de Il Mantello di Arlecchino è arrivato “il momento del raccolto”, della restituzione pubblica del lavoro: il momento della Festa. Quattro le azioni che ne sostengono l’ossatura: i, le Opere d’cipate, le-Spettacolo, il Mantello digitale. I, che possono essere meglio definiti come una “liturgia artistica delle ore”: attraverso il, la, l’, intendono impadronirsi dello ...

