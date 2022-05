Festival di Cannes 2022, i look da favola delle star (e gli scivoloni) (Di giovedì 26 maggio 2022) L’evento glam più atteso dell’anno è arrivato! C’è il Met Gala (QUI il meglio e il peggio del 2022), ci sono gli Oscar ma nulla batte la magia del Festival di Cannes. Dopo lo stop del 2020 e lo slittamento a luglio nel 2021, la manifestazione si riprende le sue tradizionali settimane di maggio. Sono tante le star che brillano sulla Croisette, con i loro abiti da favola e gioielli principeschi. Non mancano però gli scivoloni: ecco il meglio e il peggio di questa edizione. Nona serata Parata di star per la nona serata di Cannes 75. Le bellissime hanno calcato il tappeto rosso per assistere all’attesissima première di Elvis. In un abito ocra di Nicolas Jebran, Adriana Lima ha sfoggiato ancora una volta il suo pancione pronunciato. Ha puntato sulle gambe ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 26 maggio 2022) L’evento glam più atteso dell’anno è arrivato! C’è il Met Gala (QUI il meglio e il peggio del), ci sono gli Oscar ma nulla batte la magia deldi. Dopo lo stop del 2020 e lo slittamento a luglio nel 2021, la manifestazione si riprende le sue tradizionali settimane di maggio. Sono tante leche brillano sulla Croisette, con i loro abiti dae gioielli principeschi. Non mancano però gli: ecco il meglio e il peggio di questa edizione. Nona serata Parata diper la nona serata di75. Le bellissime hanno calcato il tappeto rosso per assistere all’attesissima première di Elvis. In un abito ocra di Nicolas Jebran, Adriana Lima ha sfoggiato ancora una volta il suo pancione pronunciato. Ha puntato sulle gambe ...

WeCinema : Il debutto internazionale per Mario Martone è arrivato con 'Nostalgia', in concorso al Festival di Cannes. ?? Protag… - Corriere : I Maneskin alla conquista di Cannes, in completo dorato e sognando Elvis - DEADLINE : Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino & More On Feeble State Of Cinema In Face Of Streaming – C… - gattanera130 : RT @OsservatriceGV: Io mi chiedo perchè non ci abbiano invitato al festival di Cannes. Regia sceneggiatura, musica, attori protagonisti, co… - CrespiEnrico : Dall’#Ucraina in #Russia giungono bare ed elettrodomestici rubati, persone storpie e odio. Si mina il futuro delle… -